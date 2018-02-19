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Azrail karşınıza çıksa ona ilk söyleyeceğiniz şey ne olurdu?

"Azrail karşınıza çıksa ona ilk söyleyeceğiniz şey ne olurdu?" Sarı Mikrofon bu soru ile sokağa çıktı.Gelen cevaplar yine birbirinden ilginç. İzliyoruz...
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YAYIN19.02.2018 - 10:47
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