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Yeni
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Azrail karşınıza çıksa ona ilk söyleyeceğiniz şey ne olurdu?
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EĞLENCE
Azrail karşınıza çıksa ona ilk söyleyeceğiniz şey ne olurdu?
"Azrail karşınıza çıksa ona ilk söyleyeceğiniz şey ne olurdu?" Sarı Mikrofon bu soru ile sokağa çıktı.Gelen cevaplar yine birbirinden ilginç. İzliyoruz...
GÜNCELLENME
19.02.2018 - 11:21
YAYIN
19.02.2018 - 10:47
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