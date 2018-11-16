Ayva Dolması | Mucize Lezzetler
Malzemeler
- 3 büyük ayva
- 500 g kıyma
- 2 küçük beyaz soğan
- 2/3 çay kaşığı tarçın
- 1/4 çay kaşığı hindistancevizi
- 1/4 çay kaşığı karanfil
- 3 çorba kaşığı çam fıstığı
- 2 çorba kaşığı kuş üzümü
- 200 ml portakal suyu
- Taze maydanoz 4-5 sap
- 1 limon
- Zeytinyağı
- Karabiber
- Tuz
Tarif:
- İlk olarak soğanlar Arçelik Ankastre Ocak’ta 5-6 dakika orta ateşte sotelenir.
- Kıyma eklenir ve 3-4 dakika karıştırılır.
- Ardından kalan malzemeler; tarçın, hindistan cevizi, tuz ve karabiber, çam fıstığı ve kuş üzümü eklenir.
- Üzerine portakal suyu eklenir, bir miktar suyunu çekene kadar karıştırılır. Hafif nemli kalınca ocak kapatılır.
- Ayvalar tam yarıdan kesilir ve içleri boşaltılır. Kararmaması için limon sıkılır.
- Ayva dolmalarını pişirmek için Arçelik Ankastre Fırın 190 derecede ısıtılır.
- Hazırlanan iç harç ayvaların içine doldurulur. Fırın kabının içine yerleştirilir.
- Kurumaması için tepsinin içerisine bir miktar su ve portakal suyu eklenir.
- Ardından tepsi folyoyla kaplanır ve 40-45 dakika Arçelik Ankastre Fırın’da pişirilir.
- Yarım saat sonra, meyve çatalla delinerek yumuşak olup olmadığı kontrol edilir.
- Son 10 dakikasında folyo çıkartılır.
- Afiyet olsun!