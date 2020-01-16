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8 milyon hektar orman-366 bin insan!

Avustralya Eylül 2019'dan bu yana yanıyor. Peki binlerce insan, yüz binlerce hayvan ve milyonlarca ağacı etkileyen bu yangınlar neden çıktı? Yangında kaç kişi hayatını kaybetti? Avustralya yangını hayvanları nasıl etkiledi? Sürdürülebilirlik Uzmanı/Çevre Mühendisi Serkan Soyuer "Avustralya yangını neden çıktı?" sorusuna yanıt verdi ve iklim değişikliğinin sebep olduğu güncel sonuçları anlattı. İşte Avustralya yangını hakkında merak ettiğiniz her şeyin yanıtları...

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