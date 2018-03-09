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Kaan Kural ile Basketbol
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Kaan Kural yorumluyor... Avrupa yorgunları parkeye çıkıyor.
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KAAN KURAL İLE BASKETBOL
Kaan Kural yorumluyor... Avrupa yorgunları parkeye çıkıyor.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 20. hafta maçları sonrası Kaan Kural yorumlarda bulundu.
GÜNCELLENME
09.03.2018 - 17:09
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htvkaankuralilebasketbol
Tahincioğlu Basketbol
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