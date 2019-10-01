Avakadolu Humus | Mucize Lezzetler
Malzemeler:
- 2 adet avokado
- 200 g haşlanmış nohut
- 4 yemek kaşığı tahin
- Yarım limon suyu
- 2 diş sarımsak
- 1 çay kaşığı tuz
- Yarım çay kaşığı karabiber
- 5-6 yaprak fesleğen
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
Tarif:
- Olgunlaşmış 2 avokadonun kabuklarını soyup ikiye ayırın.
- Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı içerisine avokado, haşlanmış nohut, tahin, limon suyu, sarımsak, tuz, karabiber, fesleğen yaprağı ve zeytinyağını koyun ve çalıştırın.
- Pürüzsüz bir kıvama gelinceye kadar Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı’da çekin.
- Servis tabağınıza aldığınız avokado humusunuzu haşlanmış nohut ve fesleğen yaprağı ile süsleyin.
- Afiyet olsun!