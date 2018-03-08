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Asena’nın Şükran’a yaptığı akıl alır gibi değil -Cengiz'in Kulisi

Şükran Ovalı ve Caner Erkin bir trafik kazası geçirdi. Kaza sonrasında Ovalı’nın 3 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. “Taksicinin hakkını yediniz” diye Ovalı’ya sosyal medya üzerinden doğmamış bebeği hakkında mesnetsiz ve ahlaksız bir linç kampanyası başlatıldı. Eski eş Asena Atalay da sosyal medyada Ovalı’ya “Sen hamile değilsin, şişmanlamışsın” göndermesinde bulundu. Cengiz Semercioğlu, sosyal medya linci ve eski eş Atalay’ın davranışını değerlendirdi.

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