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“Amacım kadınların güçlenmesini sağlamak”

Esra Oflaz Güvenkaya, medya sektöründe uzun dönemdir patron koltuğunda oturan bir kadın. MCD Medya Başkanı ve Lifetime Türkiye Başkanı. Yeni girişimi Lifetime Tv kanalında amacı “kadınları güçlendirmek” ve kadınlara ilham olmak. Bunun için de “Senin Mucizen” diye bir program başlatarak, başarılı kadınların hayatlarındaki kırılma noktalarını anlatmalarını hedefliyor. Esra Oflaz Güvenkaya İlham Veren Kadınlara hem kendi hayatındaki kırılma noktalarını hem de iş yaşamındaki hedeflerini anlattı. Özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan Esra Oflaz Güvenkaya, “Kadınlar kendilerini yalnız hissetmemeliler” diyor.

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