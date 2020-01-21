Oynatma Listesi

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk, ‘’Altın oran dikkate alınmadan yapılan estetik işlemler soruna yol açar mı?’’ konusu hakkında dikkat edilmesi gerekenleri sizler için detaylandırdı.

Altın oran kavramı çok önemli bir kavramdır. Sanatta, bilimde, tasarımda oldukça önemli bir yeri vardır. Altın oran kavramı estetik cerrahisinde yeterli olmamaktadır. Çünkü bunun bir üst kavramı olan uyumlanma gerekmektedir. Her yüz yapısı altın orana göre uyumlu değildir. Örneğin; diğer yapıları gözetmeksizin yalnızca burun altın orana göre uyumlanırsa, yapay bir görüntü elde edilmektedir. Yani, büyük bir yüz ve uzun bir çene yapısına sahip bireylerde eğer ki burun altın orana göre küçültülürse; yapay bir görünüm oluşacaktır. Bu durumda bütünsel estetik ile birlikte; insiye edilmesi, uyumlanması gerekmektedir. Yüzdeki bazı yerler değiştirilemeyeceği için bütünsel estetik ile doğru bir görünüm elde edilmektedir. Yüzde; profile plasti olarak adlandırılan işlemler yapılabilir. Çünkü çene, burun ve alın uyumu oldukça önem verilmesi gereken bir konudur. Burun, üst dudak, alt dudak ve çene ucunun da silüet uyumu ve bütünleşmesi de gereklidir. Böylece diğer yapılarla bütünleşme sağlanmaktadır. Altın oran çok önemli bir kavramdır. Ancak bunun daha üst bir kavramı olan bütünsel estetiği göz ardı etmemeliyiz.