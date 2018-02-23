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Aleyna 1.75'se ben de NBA'de basketbol oynuyorum...
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MAGAZİN
Aleyna 1.75'se ben de NBA'de basketbol oynuyorum...
Aleyna Tilki Amerika’da 2 ayda boyunu uzatıp, zayıfladı. Cengiz Semercioğlu, ünlülerin photoshop kazalarını yorumladı.
GÜNCELLENME
23.02.2018 - 16:20
htvcengizinkulisi
Aleyna Tilki
Cengiz Semercioğlu
htvozel
Hande Ataizi
Deniz Akkaya
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