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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Video >Yaşam >Sağlıklı Yaşam>Akciğer kanserinin evreleri nelerdir?
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Akciğer kanserinin evreleri nelerdir?

Akciğer kanserinin evreleri nelerdir? Akciğer kanserinin evresi kanser tedavisini nasıl etkiler? Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Hürriyet Aile Uzmana Sor programına konuk olan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Muharrem Tokmak, Gizem Aydoğan’ın sorularını yanıtladı

Akciğer kanseri evreleri, hastalığın boyutuna göre değişkenlik gösterebilmektedir. Belirli bir evreye kadar cerrahi müdahale şansı bulunan akciğer kanseri, belirli evrelerden sonra ise farklı yöntemlerle tedavi edilmektedir. Peki, akciğer kanseri kaç evreden oluşur? İşte, akciğer kanseri hakkında o bilgiler

AKCİĞER KANSERİ KAÇ EVREYE SAHİP?

Akciğer kanseri, türüne göre evrelenmektedir. Küçük hücrelilerde yaygın ve sınırlı olarak 2 evreye ayrılmaktadır.

Küçük hücrelilerde sınırlı evre olunca cerrahi müdahale mümkün olabilmektedir. Yaygın evrede ise cerrahi müdahale imkanı mümkün olmamaktadır.

AKCİĞER KANSERİNDE CERRAHİ MÜDAHALE NEDEN ÖNEMLİDİR?

Akciğer kanserinde cerrahi müdahale ile sağ kalım oranı daha yüksektir.  Küçük hücreli dışı kalan akciğer kanseri türleri ise evre 1-2-3-4 olarak ayrılmaktadır.

Akciğer kanserinde evreler cerrahi olarak sıralanırsa, evre 1A-1B, 2A-2B,3A-3B ve 4 olarak sınıflandırılmaktadır.

Evre 3A’ya kadar cerrahi müdahale mümkün olurken, diğer türlerde yayılma nedeniyle cerrahi müdahale imkanı azalmaktadır.

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