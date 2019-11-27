Akciğer kanserinin evreleri nelerdir?
Akciğer kanseri evreleri, hastalığın boyutuna göre değişkenlik gösterebilmektedir. Belirli bir evreye kadar cerrahi müdahale şansı bulunan akciğer kanseri, belirli evrelerden sonra ise farklı yöntemlerle tedavi edilmektedir. Peki, akciğer kanseri kaç evreden oluşur? İşte, akciğer kanseri hakkında o bilgiler
AKCİĞER KANSERİ KAÇ EVREYE SAHİP?
Akciğer kanseri, türüne göre evrelenmektedir. Küçük hücrelilerde yaygın ve sınırlı olarak 2 evreye ayrılmaktadır.
Küçük hücrelilerde sınırlı evre olunca cerrahi müdahale mümkün olabilmektedir. Yaygın evrede ise cerrahi müdahale imkanı mümkün olmamaktadır.
AKCİĞER KANSERİNDE CERRAHİ MÜDAHALE NEDEN ÖNEMLİDİR?
Akciğer kanserinde cerrahi müdahale ile sağ kalım oranı daha yüksektir. Küçük hücreli dışı kalan akciğer kanseri türleri ise evre 1-2-3-4 olarak ayrılmaktadır.
Akciğer kanserinde evreler cerrahi olarak sıralanırsa, evre 1A-1B, 2A-2B,3A-3B ve 4 olarak sınıflandırılmaktadır.
Evre 3A’ya kadar cerrahi müdahale mümkün olurken, diğer türlerde yayılma nedeniyle cerrahi müdahale imkanı azalmaktadır.
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