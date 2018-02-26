« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Ne Oluyor
Eğlence
Yaşam
Nasıl
Uğur Meleke ile Futbol
Kaan Kural ile Basketbol
« Hürriyet.com.tr Ana Sayfa
Üye Girişi Yapın
Hürriyet Dünyası
Portaller
İçerik
Hürriyet.com.tr
Spor Arena
Yeni
Hürriyet Seyahat
Yeni
Hürriyet Tv
Yeni
Bigpara
Hürriyet Oto
Yeni
Hürriyet Aile
Daily News
Mahmure
Servisler
Astroloji
Haberler
Tv Rehberi
Hava Durumu
Yol Durumu
Arşiv
Okur Temsilcisi
Son Dakika
Bumerang
Daha Fazlası
Gizle
Ne Oluyor
Eğlence
Yaşam
Nasıl
Uğur Meleke ile Futbol
Kaan Kural ile Basketbol
« Hürriyet.com.tr Ana Sayfa
Üye Girişi Yapın
Hürriyet Dünyası
Portaller
İçerik
Hürriyet.com.tr
Spor Arena
Yeni
Hürriyet Seyahat
Yeni
Hürriyet Tv
Yeni
Bigpara
Hürriyet Oto
Yeni
Hürriyet Aile
Daily News
Mahmure
Servisler
Astroloji
Haberler
Tv Rehberi
Hava Durumu
Yol Durumu
Arşiv
Okur Temsilcisi
Son Dakika
Bumerang
Daha Fazlası
Gizle
Haberler
>
Video
>
Ne Oluyor
>
Magazin
>
Ahmet kural, aşkta kural ihlali yaptı
Oynatma Listesi
MAGAZİN
Ahmet kural, aşkta kural ihlali yaptı
Ahmet Kural, 2 Mart'ta vizyona girecek olan filmi öncesinde Kelebek'ten İsmail Bayrak'ın sorularını yanıtladı. Cengiz Semercioğlu, Ahmet Kural'ın 'Aşka inandım ama hiç âşık olmadım' açıklamasını değerlendirdi.
GÜNCELLENME
26.02.2018 - 14:57
htvmagazin
htvcengizinkulisi
ahmet kural
DETAYLARI GÖSTER
X
Sitene Ekle
Aşağıdaki kodu kopyalayıp sitenize ekleyebilirsiniz
Video Otomatik Olarak Başlasın
Otomatik Boyut
Genişlik:
Yükseklik:
X
OYNATMA LİSTESİ
OYNATILIYOR
Ahmet kural, aşkta kural ihlali yaptı
SIRADA
24 kez ev değişitirdi
Son 24 Saatte Magazin Gündemi (26.02.2018)
Metin Arolat: Bu sahneyi ben 23 yıl önce çekmiştim!
Karatay Hoca’nın yeni önerisi Korkmayın! Kaya tuzu kullanın
Erol Evgin’den anlamlı video
Onur Büyüktopçu: Burun estetiği yaptırdım
Babamın sesinin yüzde 1’i bende olsaydı onun kulvarından çıkmazdım
Aleyna 1.75'se ben de NBA'de basketbol oynuyorum...
Doğuş kendisine 'şarkıcı' denmesine sinirlendi!
Son 24 Saatte Magazin Gündemi (23.02.2018)
Cizreli Mehmet'in son düeti
'Kocamı aldatıyorum' deyince...
“Mehmed” şimdiden yılın dizisi
"Benim arabam 600 bin değil 1 Milyon TL değerinde"
Efe duru sessizliğini bozdu
Son 24 Saatte Magazin Gündemi (22.02.2018)
Yılmaz Morgül'den soyağacı tepkisi
Şeyma Subaşı'yı gülme krizine sokan fotoğraf!
Hiç mi 19 yaşında olmadınız?
Bunları da beğenebilirsiniz
15:35
26 Şubat haftası burç yorumları
00:53
Elmalı Gül Kek
02:24
Hayatta en tecrübeli olduğunuz konu nedir? | Sarı Mikrofon
02:18
Yabancı birini görünce yapılan anlamsız hareketler | Her şey hakkında her şey
Bunları kaçırmayın
00:48
Sağlık kontrolüne götürülen şüpheli, polisin elinden kaçtı
01:48
Ahmet kural, aşkta kural ihlali yaptı
00:14
Bitlis'te PKK'nın kullandığı 7 sığınak bulundu
00:30
Tevez gollerine devam ediyor!
02:18
Haftanın en güzel golleri burada!
04:26
Latest duet by ‘Cizreli Mehmet’ and LP goes viral
01:47
Bordeaux direkleri geçemedi! (ÖZET)
01:03
‘Obüslü’ köyün komşusu El Hadid
06:16
"Nokia1" modelinin özellikleri
01:49
Derbide puanlar paylaşıldı!
03:03
Nokia yeni modellerinden 8110 4G'yi tanıttı
01:45
24 kez ev değişitirdi
09:59
Galaxy S9, Galaxy S9 Plus ve Nokia'nın bombaları ortaya çıktı!
04:06
Gebeliğin birinci trimester dönemi | Anneler Öğreniyor
03:15
Bahçeşehir’de lise öğrencilerine taciz iddiası
01:56
Derbide zafer Beşiktaş'ın!
01:40
Turkey's police and gendarmerie special forces enter Afrin
00:12
Bir kadına bu yapılır mı?
03:40
4 yıl önce çektiği video ile fenomen oldu!
01:22
Hükümet Sözcüsü'nden 'sefer görev emri' sorusuna yanıt
00:53
Elmalı Gül Kek
Kadının Gücü Konferansı Canlı Yayını
01:40
JÖH ve PÖH'ler Afrin'e girdi
04:08
Üçüncü havalimanına taşınma planı netleşti
02:24
Hayatta en tecrübeli olduğunuz konu nedir? | Sarı Mikrofon