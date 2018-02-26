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Ahmet kural, aşkta kural ihlali yaptı

Ahmet Kural, 2 Mart'ta vizyona girecek olan filmi öncesinde Kelebek'ten İsmail Bayrak'ın sorularını yanıtladı. Cengiz Semercioğlu, Ahmet Kural'ın 'Aşka inandım ama hiç âşık olmadım' açıklamasını değerlendirdi.
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