Ahmet Erdem’in kadrajından Arnavutköy!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Ahmet Erdem, Galaxy Note10 serisinin fotoğraf ve video özellikleri hakkında merak ettiklerinizi, İstanbul’un en güzel semtlerinden biri olan, Arnavutköy’den süpriz konukları eşliğinde cevapladı. (Sponsorlu içerik)Canlı odak çekim modu özelliğini Hasan İlkay ile birlikte Hande Soral’ın birbirinden güzel fotoğraflarını çekerek test ettiler.Ultra geniş açı fotoğraf çekim modu sayesinde Cansu Akın’ı Arnavutköy’ün renkli sokaklarında fotoğraflayan Ahmet, bu özelliğin fotoğrafçıların işini çok kolaylaştırdığını vurgularken kendisinde Anadolugram instagram hesabının üyelerinden Musa Solmuş eşlik etti. Yenilenen S Pen ve AR Emoji özelliğini, Berk Kır ve Seymen Bozaslan ile birlikte Kerim Savaş Sarı’yı ve Burak Yörük’ü fotoğraflarken deneyimledi. Ortaya çok eğlenceli kareler çıktı. Galaxy Note10 kamerasının video performansını da Taylan Çidam ile birlikte Chaby Han’ın çekimlerinde deneyen Ahmet Erdem süper dengeli çekim özelliğinin yanı sıra, canlı odak video çekim özelliğiyle içerik çekmenin işini inanılmaz kolaylaştırdığını söyledi. Tüm bunları, üç farklı renk seçeneğini, tasarımını, kendine has filtrelerini, sese odaklanan mikrofon özelliğini, çoklu kamera sistemini, uzun saatler dayanıklı bataryaya sahip Galaxy Note10 serisi ile yaptılar. Eğer siz de Galaxy Note10 serisi ile neler yapabileceğinizi öğrenmek istiyorsanız linke tıklayın: