Ağız estetiği nedir? Ağız çevresi ve gülüş estetiği nasıl yapılır?

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Ağız çevresinde mimik oluşumuna bağlı ortaya çıkan çizgiler ağız çevresi estetiği ile aşılabilir. Ağız çevresi estetiği kapsamında botoks, lazer, altın iğne radyofrekans gibi uygulamalar yapılır. Özellikle ağız çevresi kararması ve ağız çevresi sivilce oluşumu gibi yaygın sorunlar için peeling uygulamaları etkili olur. Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Saliha Kırbaş, ağız çevresi ve gülüş estetiği hakkında merak ettiğiniz konulara teker teker açıklık getirdi.

Ağız, bireylerin sosyal çevreyle iletişiminde önemli bir organdır. Konuşurken en çok dikkat edilen alanlardan biridir. Bundan dolayı ağız estetiği, gülüş estetiğinin yerini almaktadır. Ağız estetiğinde en sık karşılaşılan sorunlardan biri, nazolabial bölge olarak adlandırılan alanda yer alan kırışıklıklardır. Bunlar, gerçek kırışıklık değildir. Yanaklardaki yağ yastıkçıklarının aşağı ve öne doğru esnemesiyle oluşmaktadır. Böyle durumlarda nazolabial bölgeye yapılan dolgu uygulamalarının çok fazla etkisi yoktur. Bu sarkma etkisini engellemek için yanaklara yapılacak dolgu uygulamaları ile dolguyla yüz germe işlemi yapılabilir. İleri evre sarkmalarda ise ip askı yöntemi tercih edilebilir. Ağız çevresinde sigara çizgileri, barkod çizgileri olarak adlandırılan çizgiler, esasında sigara kullanıma bağlı değil; mimik hareketlerine de bağlı olarak gelişen problemlerdir. Böyle durumlarda ağız çevresindeki kas hareketlerini engellemeden sadece deri germe etkisi sağlamak amacıyla botoks yapılabilir. Burada kalan ince çizgilere, yarı çapraz bağlı dolgu uygulamalarıyla kalan oluklar desteklenmektedir. Ancak ileri yaş hastalarda kaybolan elastin ve kolajen liflerin yerine konulması için fraksiyonel karbondioksit lazer, altın iğne radyofrekans, elastin ve kolajen liflerden zengin kolajen takviyeleri, gençlik aşısı, mezoterapi uygulaması cilt rejuvenasyonunda desteklenen işlemlerdir. Dudak dolgusunda da bireyin isteğine bağlı olarak hastanın görüntüsünü tatmin eden, asimetrisini düzelten ve volüm sağlayan dudak dolgusu, gülüş estetiğinin önemli bir parçasıdır. Tavşan diş, gülme esnasında rahatsız edici görüntüyü düzeltmek için burun kenarlarına yapılan botoks uygulamasıyla düzeltilebilmektedir. Ağız etrafında da bazı koyu renk lekelenmeler görülmektedir. Bunların başında sir ağda uygulamaları gelmektedir. Sir ağda hem lekelenmeye neden olur hem de elastikiyet kaybını arttırması nedeniyle çok fazla tercih edilmemektedir. Lazer epilasyon, sir ağdanın yerine kullanılabilecek kozmetik bir uygulamadır. Ağız çevresinde kullanılan diş macunu, ıslak mendil, kozmetik uygulamalar ve sivilcelenmeler lekelenmenin başlıca sorunlarındandır. Bu bölgeye yapılan peelingler, karbon peeling uygulamaları, mezoterapi gibi uygulamalar leke açma tedavilerinde etkili seçeneklerdir.