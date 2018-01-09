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Ağır Mimar ile Kavunlu Smoothie | Diyetisyen Mutfağı
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NASIL
Ağır Mimar ile Kavunlu Smoothie | Diyetisyen Mutfağı
Ferahlamak için enfes bir bir smoothie tarifi sizlerle üstelik kalorisi çok düşün ve vücudunuzu toksinlerden arındırmak için ideal.
GÜNCELLENME
09.01.2018 - 11:47
YAYIN
09.01.2018 - 09:43
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