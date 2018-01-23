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Afrin'deki askerlerimize mesajınız nedir? - Sarı Mikrofon
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EĞLENCE
Afrin'deki askerlerimize mesajınız nedir? - Sarı Mikrofon
Sarı Mikrofon Hatay halkına sordu ; "Afrin'e sınır ötesi operasyona giden Türk Askeri'ne buradan ne söylemek istersiniz ?"İzliyoruz..
GÜNCELLENME
23.01.2018 - 10:52
YAYIN
23.01.2018 - 10:42
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operasyon
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Afrin'deki askerlerimize mesajınız nedir? - Sarı Mikrofon
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