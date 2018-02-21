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Afrin’de kırılganlığın 3 sebebi

Son gelişmelerle birlikte Afrin denklemindeki kırılganlığın bir hayli arttı. Bu kırılganlık 3 noktada karşımıza çıkıyor. Sedat Ergin, Suriye’deki son tabloyu değerlendirdi.
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