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Adana'da sorduk uzaylı görseniz ne yaparsınız ?

Sarı Mikrofon Adana'da sordu : Adana'da uzaylı görseniz napardınız ? İşte birbirinden ilginç cevaplar..
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YAYIN05.02.2018 - 17:32
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