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ABD’de Tillerson’ın görevden alınması Türkiye için iyi olmayacak

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Başkan Donald Trump tarafından görevinden alındı. Tillerson, Türkiye ve ABD ilişkileri krize girdiği dönemde Türkiye’ye gelmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü. Çözüm bulunabilmesi adına adımlar atılmıştı. Tillerson’ın yerine geçen isim CIA başkanı, eski kongre üyesi Mike Pompeo oldu. Sedat Ergin, yeni bakan Pompeo’nun Türkiye- ABD ilişkilerini bundan sonra nasıl etkileyeceğini mercek altına aldı.

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