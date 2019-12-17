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85 yıllık piyango biletine gözü gibi bakıyor

Çorum’da yaşayan Milli Eğitim Şube Müdürlüğünden emekli Mehmet Türkeri, 1934 yılbaşı gecesi babasının Amasya’dan aldığı Milli Piyango biletine gözü gibi bakıyor. Çorum Milli Eğitim Şube Müdürlüğünden emekli Türkeri, milli piyango bileti koleksiyonculuğu yapıyor. Bu merak ona babasından kaldı. Türkeri, 1934 yılında babası tarafından Amasya’daki bayiden alınan “1935 Tayyare Yılbaşı Piyangosu” biletini günümüze kadar korumayı başardı.

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