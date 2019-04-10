50 yıldır kesmediği bıyıkları 1,5 metreyi geçti

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Erzurum'un Horasan ilçesinde 50 yıldır bıyıklarını kesmeyen Türkiye Bıyık Şampiyonlarından Horasanlı Pala lakaplı Hacı Muhammet Kırbaç, insan boyundaki bıyıklarıyla herkesin ilgi odağı oluyor. Horasan ilçesinde adını taşıyan oğlu Muhammet ile birlikte berberlik yapan 5 çocuk, 36 torun sahibi Hacı Muhammet Kırbaç, ilçeye gelen yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra siyasilerden de büyük ilgi görüyor. 25 yaşından beri bıyıklarını hiç kesmeyerek, düzenli bakımını yapan Horasanlı Pala Kırbaç, bıyıklarını ölene kadar kesmeyeceğini söyledi. Rahmetli eşinin bıyıklarına olan sevgisini bildiği için kendisine bu konuda çok büyük destek verdiğini söyleyen Kırbaç şunları söyledi. Bıyıklarımın kuvvetinin, görkeminin ve canlılığının sürmesi için hep Allahıma dua ettim. Rahmetli eşim de bıyıklarıma olan sevgimi bildiği için bana bu konuda çok büyük destek oluyor bakımında yardım ediyordu. Belli aralıklarla bitki karışımları kullanarak, dökülmemesini canlı ve parlak olmalarını sağlıyorum. Mesleğim berberlik olmasaydı, bıyığın bakım masraflarının altından kalkamazdım. Tabi bazı özel ilaçlarda var kendimin hazırladığı, onun sırrını kimseye vermem çünkü rakiplerim var. Bıyıklarımı ölene kadar kesmeyi düşünmüyorum. Bu da benim servetim. Çünkü bıyıklarım sayesinde ünlü odum. Herkes bana ilgi gösteriyor ve gelip fotoğraf çektirmek istiyor. İşyerim hemen anayol üzerinde Erzurum'dan Kars'a, Ağrı'ya, Van'a gidenler gelip benimle fotoğraf çektiriyor. Bunu parayla yapamazdım.