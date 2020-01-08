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Haberler >Video >Yaşam >Sosyal>45 derece sıcaklıkta bunalan hayvanları serinleten ikram
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SOSYAL

45 derece sıcaklıkta bunalan hayvanları serinleten ikram

Görüntüler Avustralya'nın Sidney şehrindeki Symbio Yaban Hayatı Parkı'ndan. 45 dereceyi bulan bunaltıcı hava sıcaklıkları ülke genelinde yaşamı zorlaştırıyor. Bu durumdan en çok etkilenenler ise hayvanlar oldu. Symbio Yaban Hayatı Parkı görevlileri parkta bulunan hayvanları serinleten önlemler alıyor. Bunlar biri de soğuk ikramlar. Soğuk karpuz ve çeşitli meyvelerin yanında donmuş meyve kütleleri de koyuyorlar. Lemurlar ve kızıl pandalar soğuk ikramları yerken birbirleriyle yarışıyor ve ortaya bu renkli görüntüler çıkıyor.
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