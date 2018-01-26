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Yeni
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400 bin dolarlık kask
Oynatma Listesi
LİFE STYLE
400 bin dolarlık kask
Uğur Cebeci’nin hazırladığı Kokpit’te bu hafta… F-35 pilotları, 400 bin dolarlık kaskları ile baktıkları yeri vuruyor. İkinci konumuzda kazalar geliyor ekranlara. Ama bu kazalar, model uçak ve helikopterlerin kazaları…
GÜNCELLENME
26.01.2018 - 09:57
YAYIN
26.01.2018 - 09:49
400 bin dolar
kask
uğur cebeci
kokpit
F-35 pilotları
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