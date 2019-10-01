3 Çeşit Patates Püresi | Mucize Lezzetler
Malzemeler:
- 10-12 adet patates
- Kaynar su
- 1 yemek kaşığı tuz
Sade;
- 4 adet patates
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- Yarım su bardağı kaşar peyniri
- Yarım su bardağı süt
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
Cheddar peyniri
- 4 adet patates
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- Yarım su bardağı cheddar peyniri
- Yarım su bardağı süt
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı kimyon
Otlu patates püresi
- 4 adet patates
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- Yarım su bardağı süt
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 4-5 dal frenk soğanı
- 5-6 yaprak fesleğen
Tarif:
- Öncelikle patatesleri soyup Arçelik Ankastre Ocak'ta üzerini bir parmak geçecek kadar su koyun ve haşlayarak pişirin.
- Haşlama suyuna tuz atmayı unutmayın.
- Haşlanan patatesleri süzdükten sonra 3 parçaya ayırıp önce sade patates püresi için üzerine tereyağını ekleyip ezme aletiyle yardımıyla iyice ezmeye başlayın.
- Üzerine süt, tuz, karabiber ve toz biberi ekleyin.
- Son olarak kaşar peyniri rendesini de ekleyip karıştırın.
- Ardından cheddar peynirli için aynı işlemi tekrarlayın.
- Son olarak ayrı bir kapta otlu patates püresini karıştırın.
- 3 çeşit patates püreniz hazır.
- Afiyet olsun!
How To Video notları:
- Haşlama suyuna tuz atmayı unutmayın. Bu patateslerin tuzu daha erken emmesini ve daha kolay ezilmesini sağlar.
- Blender, mutfak robotu ya da el mikseri kullanmayın. Eğer çok güçlü ezerseniz, patatesinizin içindeki nişastayı bozabilirsiniz ve püreniz çok akışkan ve yapışkan olur.
- Sütü ezilmiş patatesinize eklerken sütün ılık olmasına dikkat edin ki patatesler kolayca emsin.