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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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3 Çeşit Patates Püresi | Mucize Lezzetler

Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde 3 Çeşit Patates Püresi var! Gülçin Çavdarcı'nın enfes tarifi ile sizlerle... (Sponsorlu İçerik)

Malzemeler:

 

  • 10-12 adet patates
  • Kaynar su
  • 1 yemek kaşığı tuz

Sade;

 

  • 4 adet patates
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • Yarım su bardağı kaşar peyniri
  • Yarım su bardağı süt
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber

Cheddar peyniri

 

  • 4 adet patates
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • Yarım su bardağı cheddar peyniri
  • Yarım su bardağı süt
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı kimyon

Otlu patates püresi

 

  • 4 adet patates
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • Yarım su bardağı süt
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 4-5 dal frenk soğanı
  • 5-6 yaprak fesleğen

Tarif:

  1. Öncelikle patatesleri soyup Arçelik Ankastre Ocak'ta üzerini bir parmak geçecek kadar su koyun ve haşlayarak pişirin.
  2. Haşlama suyuna tuz atmayı unutmayın.
  3. Haşlanan patatesleri süzdükten sonra 3 parçaya ayırıp önce sade patates püresi için üzerine tereyağını ekleyip ezme aletiyle yardımıyla iyice ezmeye başlayın.
  4. Üzerine süt, tuz, karabiber ve toz biberi ekleyin.
  5. Son olarak kaşar peyniri rendesini de ekleyip karıştırın.
  6. Ardından cheddar peynirli için aynı işlemi tekrarlayın.
  7. Son olarak ayrı bir kapta otlu patates püresini karıştırın.
  8. 3 çeşit patates püreniz hazır.
  9. Afiyet olsun!

How To Video notları:

 

  • Haşlama suyuna tuz atmayı unutmayın. Bu patateslerin tuzu daha erken emmesini ve daha kolay ezilmesini sağlar. 
  • Blender, mutfak robotu ya da el mikseri kullanmayın. Eğer çok güçlü ezerseniz, patatesinizin içindeki nişastayı bozabilirsiniz ve püreniz çok akışkan ve yapışkan olur.
  • Sütü ezilmiş patatesinize eklerken sütün ılık olmasına dikkat edin ki patatesler kolayca emsin.

 

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