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2'nin yarısının yarısıyla 1'in yarısının yarısının farklı kaçtır? | Sarı Mikrofon

Sarı Mikrofon yine mantık sorusuyla karşımızda"2'nin yarısının yarısıyla 1'in yarısının yarısının farklı kaçtır?"İşte birbirinden ilginç cevaplar..
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