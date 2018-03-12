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UĞUR MELEKE İLE FUTBOL

25. Hafta maçları sonrası Uğur Meleke Yorumları

Spor yazarımız Uğur Meleke, Spor Toto Süper Lig'de oynanan 25. hafta maçları sonrası değerlendirmelerde bulundu.
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Beşiktaş, Münih'te kaybedip ligi kazanmaya başladı.

Gomis'le Sergen Yalçın'ın tutkuları yarışacak!

24. Hafta maçları sonrası Uğur Meleke Yorumları

Trabzon, Burak'sız bir yol bulmak zorunda.

Uğur Meleke: Soldado, Ekici, Valbuena oynamalı

Uğur Meleke:Galatasaray için kadro genişletme firsatı!

23. Hafta maçları sonrası Uğur Meleke Yorumları

Galatasaray orijinal ayarlarına dönecektir!

Uğur Meleke: Giden-gelen bir ralli bekliyorum

Uğur Meleke: Tolgay size ne yapmış olabilir ki...

Bayern Münih - Beşiktaş maçı öncesi Uğur Meleke Yorumları

22. Hafta maçları sonrası Uğur Meleke Yorumları

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Konya, her büyük için zor deplasman!

Uğur Meleke: Galatasaray hücumda sağı kullanacaktır!

21. Hafta maçları sonrası Uğur Meleke yorumları

Karabük, Beşiktaş orta sahasını zorlamaya çalışacak

Fenerbahçe doğru 11'i buldu, değiştirmemeli.

Galatasaray, Donk'suz bir takımla kazanabilir

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"Ligde daha çok puan kaybedilecek"

Sivas Galatasaray'a önde baskı yapmaya çalışır

Bursa'nın savunma dengesizliği, Beşiktaş'ın avantajı

Gençlerbirliği'nin aradığı boşlukları Fenerbahçe vermiyor.

19. Hafta maçları sonrası Uğur Meleke yorumları...

Galatasaray'ın orta saha sınavı.

Fenerbahçe uzaktan şut deneyecektir.

Beşiktaş'ın hücumu sağdan işleyebilir.

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