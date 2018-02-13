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21. Hafta maçları sonrası Uğur Meleke yorumları
Oynatma Listesi
UĞUR MELEKE İLE FUTBOL
21. Hafta maçları sonrası Uğur Meleke yorumları
Futbol yorumcusu Uğur Meleke, Süper Lig'de 21. haftayı yorumladı.
GÜNCELLENME
13.02.2018 - 16:03
YAYIN
13.02.2018 - 15:45
htvugurmelekeilefutbol
fenerbahçe
başakşehir
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