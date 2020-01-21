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Masseter botoks diş gıcırdatma çene ağrısı ve diş sıkma sorunlarının tedavisinde de kullanılır. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk, ‘’Masseter botoks ‘’Çene Botoksu’’ nedir? Nasıl yapılır?’’ uygulaması hakkında açıklamalarda bulundu.

Masseter botoks; sağlık ve estetik açısından tercih edilmektedir. Bazı kişiler dişlerini çok fazla sıktığı için, diş ve çene ağrısı yaşamaktadır. Diş gıcırdatmaya sebep olan bu sağlık sorunu, masseter botoks ile çözülebilmektedir. Estetik açıdan tercih edilmesinin nedeni ise; bazı kişilerde köşeli ve maskülen bir yüz yapısı görülmektedir. Bu maskülen köşeli yüz ifadesi daha feminen bir görüntüye çevrilmektedir. Çenedeki sertlik, şişkinlik azaltılarak daha feminen, süliette yumaşama sağlanılmaktadır. Bu şekilde daha naif bir görüntü ortaya çıkmaktadır. Botoks, yapıldıktan 3. gün sonra etki etmeye başlamaktadır. 7 ila 10 gün arasında tamamen oturmuş olur ve yaklaşık 6 ay etkinliğini sürdürmektedir. Masseter botoks ile hem sağlık hem de estetik sorunlar kolaylıkla çözülmektedir. Bu uygulama sayesinde; diş gıcırdatma, çene ağrısı, diş sıkma sorunları ortadan kaldırılabileceği gibi estetik açıdan da kare yüz ifadesi, sert maskülen ifade ortadan kalkmaktadır.