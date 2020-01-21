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Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk, ‘’Burun estetiğinden ne kadar süre sonra burnun şekli oturur?’’ hakkında açıklamalarda bulundu.

Bu durum, kişinin deri yapısına ve uygulanacak tekniğe göre değişkenlik göstermektedir. Eğer burun ince derili bir yapıda ise; 2-3 aylık bir süreç içerisinde yüzde 95 oranında burun, hızlı bir şekilde yerine oturmaktadır. Ancak kalın derili bir burun yapınız var ise, bu süreç 1 yıla kadar uzamaktadır. Bunun yanı sıra; ‘’Hangi teknik uygulandı, tabakalar hangi plandan geçirildi, yumuşak doku hasarı oluştu mu, yumuşak dokuya zarar vermeden ödem oluşması engellendi mi, zar altından mı gidildi?’’ gibi birçok faktör, burnun oturma süresini etkilemektedir. Burun operasyonundan sonraki 2.gün ödem, maksimum seviyeye ulaşır ve sonrasında hızlı bir şekilde çözülür. Hastaların 3 ay hafif çerçeveli, 6 ay ağır çerçeveli gözlük kullanması tercih edilmez. Çünkü burnun tam şeklinin oturması ve kemiklerin kaynaması için bu etmen oldukça önemlidir. Ortalama 1 yıl içerisinde burun son haline ulaşmaktadır. İnce derili burun yapılarında burun daha erken şeklini alırken; kalın derili burun yapılarında bu süre biraz daha uzamaktadır. Çünkü derinin kendine gelmesi, ödemin inmesi kalın derili burun yapılarında daha uzun bir zamana ihtiyaç duymaktadır. Bu sürenin 2 yıla kadar uzadığı görülmektedir. Böyle bir durumda ödemin çözülmesi için ek işlemler yapılmaktadır. Burun yapısı kalın derililerde 1 yılda, ince derililerde 9 ay ila 1 yıl arasında oturmaktadır.