Video paylaşınca tacı elinden alındı!

Independent'ın haberine göre yetkililer 19 yaşındaki Si'nin tacının elinden alındığını doğrularken, videonun bununla bir ilgisi olduğuna dair iddiaları reddetti.

Hello Madam adlı medya grubu ise yaptığı açıklamada, Si'nin, eğitimine dair kanıt sunmakta başarısız olması ve Vietnam gezisine yeterince hazırlanmaması da dahil, ‘güzellik yarışması adayına uygun olmayan tutumlar sergileyerek' kontratı ihlal ettiği için unvanının elinden alındığını belirtti.

Si ise başka bir Facebook paylaşımında suçlamaları reddetti. Hello Madam'ın direktörü Soe Yu Wai ise BBC'ye yaptığı açıklamada kararın video yayınlanmadan önce alındığını dile getirdi.