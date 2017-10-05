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    Video paylaşınca tacı elinden alındı!

    Hürriyet Haber
    05.10.2017 - 12:25 | Son Güncelleme:

    Myanmar güzellik kraliçesi Shwe Eain Si, Arakan Rohingya Ulusal Kurtuluş Ordusu'nu (ARSA) sivil halka zulmeden bir örgüt olarak tanıtan bir videoyu paylaşınca güzellik tacını kaybetti. Si'nin geçen hafta Facebook'ta yayınladığı video, Rohingya Müslümanları nedeniyle yaşanan insanlık krizini görmezden gelerek, dünya gündemindeki konu hakkında taraflı ve suçlayıcı niteliğe sahip olmakla eleştirildi.

    Independent'ın haberine göre yetkililer 19 yaşındaki Si'nin tacının elinden alındığını doğrularken, videonun bununla bir ilgisi olduğuna dair iddiaları reddetti.

    Hello Madam adlı medya grubu ise yaptığı açıklamada, Si'nin, eğitimine dair kanıt sunmakta başarısız olması ve Vietnam gezisine yeterince hazırlanmaması da dahil, ‘güzellik yarışması adayına uygun olmayan tutumlar sergileyerek' kontratı ihlal ettiği için unvanının elinden alındığını belirtti. 

    Video paylaşınca tacı elinden alındı

    Si ise başka bir Facebook paylaşımında suçlamaları reddetti. Hello Madam'ın direktörü Soe Yu Wai ise BBC'ye yaptığı açıklamada kararın video yayınlanmadan önce alındığını dile getirdi.

    Etiketler: Myanmar , güzellik kraliçesi , manken
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