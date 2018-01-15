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    Video konferansla eğitim fuarı

    Hürriyet Eğitim
    15.01.2018 - 17:42 | Son Güncelleme:

    Amerika’daki eğitim olanakları ile ilgili, dil okulları ve üniversite yetkilileriyle video konferans üzerinden değerlendirileceği  ‘Amerika’da Eğitim Fuarı’ 16 Ocak Salı günü düzenlenecek.

    ‘Amerika’da Eğitim’ konusunda düzenlenen dijital yurtdışı fuarı ABD Büyükelçiliği, ABD resmi uluslararası eğitim kuruluşu Education USA ve Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu iş birliğiyle 16 Ocak Salı günü yapılacak. Fuar, Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü’nde gerçekleşecek. Açılış töreni, ABD İstanbul Başkonsolos Yardımcısı Barbara Thomas ve Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın’ın katılımlarıyla saat 15.30’da başlayacak.

    Fuarda katılımcılar, ABD’deki dil okulları ve üniversite yetkilileriyle video konferans üzerinden birebir görüşme yapma olanağı bulacak. Ayrıca düzenlenecek seminerlerde Fulbright ve ABD Konsolosluğu yetkililerinden Amerika’da eğitim, yaşam ve vize konularında sorularına yanıt alabilecek.

    Fuar esnasında gerçekleşecek Karma Gerçeklik ve Yapay Zeka panelinde öğrenciler, IBM Türk Kognitif Teknik Lideri Kıvanç Uslu, Microsoft Türkiye CTO’su Onur Koç ve VR-Masters Genel Müdürü Ali Hantal’ın görüşlerini dinleyebilecek ve geleceği şekillendirecek olan teknolojiler hakkında sorularını sorabilecek.

    Etiketler: Eğitim Fuarı , dil okulu , ÖĞRENCİ
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