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Victoria Secret's saat kaçta hangi kanalda?

Victoria's Secret her yıl olduğu gibi bu yılın son gününde de ekranlardaki yerini alacak. Adriana Lima, Alessandra Ambrossio, Lily Aldridge gibi önemli isimlerin podyuma çıkacağı gecede melekler göz kamaştıracak. Peki, 31 Aralık akşamı yayınlanacak olan Victoria's Secret hangi kanalda ve saat kaçta canlı izlenebilecek? İşte, podyuma dair bazı detaylar

Hürriyet Haber
31.12.2017 - 13:48 | Son Güncelleme :

Victoria's Secret defilesi ile melekler bu yıl yine göz kamaştıracak. İlk kez Çin'de gerçekleşecek olan moda, fantezi ve eğlence dolu gecede; Adriana Lima, Alessandra Ambrossio, Behati Prinsloo ve Lily Aldridge Victoria's Secret Fashion Show podyumunu hareketlendirecek meleklerden bazıları arasında yer alıyor. 
Defile için kampa giren ve spor, müzik ve dans ile hazırlanan melekler, 31 Aralık akşamı ekranlarda olacak.

HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Victoria's Secret defilesi, 31 Aralık Pazar gecesi saat 23.59'da TLC ekranlarından canlı izlenebilecek. Defile yaklaşık 1 saat sürecek. Tekrar yayını ise 02.20'de ekranlarda olacak.

VİCTORİA'S SECRET HANGİ BÖLÜMLERDEN OLUŞUYOR?

Bu yıl Çin’in Şanghay kentinde düzenlenen şovu geçen yıl doğum yapan Candice Swanepoel açıyor. Güney Afrikalı model, kırmızı-siyah ekoseli bir Balmain tasarımı giyiyor.

Şov altı bölümden oluşuyor: İlk bölüm Balmain tasarımlarının da bulunduğu ‘Punk Angel’. Onu Bella Hadid’i göreceğimiz ‘Goddesses’ (Tanrıçalar) bölümü takip ediyor. Ardından ‘Millenial Nation’ ve ‘Winter’s Tale’ temaları geliyor. ‘Porcelain Angel’, şovun ev sahibi Çin’den ilhamla Ming Hanedanlığı’nın mavi-beyaz çinilerini andırıyor. Finalse ‘Nomadic Angels’.

Karlie Kloss hayranlarına müjde! Süpermodel üç yılın ardından VS podyumuna dönüyor. ‘Punk Angels’ ve ‘Winter’s Tale’ bölümlerinde yürüyecek Kloss, yeni platin sarısı saçlarını savurarak hayranlarını 2018’e taşıyacak.

Bu, Alessandra Ambrosio ve Adriana Lima’nın son Victoria’s Secret defilesi. 17’şer kez melek kanatlarını giyen ‘übermodeller’, ‘Nomadic Angels’ bölümünde podyumda olacak.

Her sene taşıyan modelden daha fazla konuşulan milyon dolarlık sutyeni bu yıl Lais Ribeiro giyiyor. İki milyon dolarlık ‘fantasy bra’, ‘Goddesses’ bölümünde podyumda olacak.

Katy Perry’nin vize sorunu sebebiyle gelemediği şovun performans işleri bu yıl Harry Styles’a emanet. Styles’ın üç eski sevgilisi Sara Sampio, Georgia Fowler ve Nadine Leopold da bu sırada podyumda yürüyor olacak.

TLC NASIL İZLENİR?

D-Smart 36. kanalda yer alan TLC, Digitürk'de 30, Tivibu'da 60, Fil Box'da 32, Kablolu TV'de 69, TV+'da ise 30'ncu kanaldan izlenebilecek. Uydu alıcılarında TLC kanalı yer almayanlar ise şu frekans ayarlarını girerek kanalı alıcılarına ekleyebilecek;

UYDU ADI : TÜRKSAT 4A
ALIŞ FREKANSI : 12.379 MHZ
POLARİZASYON : YATAY (H)
SEMBOL HIZI : 30.000 KSYM/S
FEC DEĞERİ : 3/4

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