Vicky Cristina Barcelona

Eto’o, Iniesta, Xavi, Valdes, Puyol, Henry isimlerinin hangisini kullansak diğerlerine haksızlık yapılmış olunmaz mı?

Barselona’nın futbol öyküsünü filme çevirsek, sadece iki isim kullanmak zorunda kalmak kadar can sıkıcı bir kısıtlama olamaz sanırım.

H.Deniz Çekin yazıyor

İsimlerden birinin Josep Guardiola’ya ayrılması gerekliliği çok açık. 13 yaşında alt yapısında futbola başladığı, yıllarca top koşturup uzun süre kaptanlığını yaptığı takımda 38 yaşında böyle bir başarıyı teknik adam olarak yaşayabilmek her kula nasip olmaz. 2001 yılında Barselona’dan ayrıldığında bir daha dikiş tutturamadığı futbol hayatına geri dönüşü gerçekten muhteşem oldu.

Ama ikinci isim konusunda karar vermek gerçekten zor.

Dün gece şampiyonların şampiyonunun belirleneceği final maçı öncesi İngilizler dışında Barselona’ya sempati ile bakmayan futbolsever çok azdır herhalde.

Bakmayanlar da maç oynanmaya başlandığında da hayranlıklarını gizleyememişlerdir zaten.

Roma İmparatorluğu döneminden kalma yol alt yapısıyla bir merkez olan ve “bütün yolların çıktığı” şehir olarak anılan Roma’da, eskiden gladyatörlerin yaşattığına benzer bir heyecanı dün gece de İspanyollar yaşattı.

En az “Gladyatör” filmindeki “İspanyol” Maximus kadar itibar gördüler. En az onun kadar kahramanca savaştı her biri.

Onları seyretmek güzeldi de, dönüp dolaşıp “bütün yolların tıkalı olduğu” İstanbul’a geldiğimizde, her ne kadar Türkiye ligi deyip kendimizi kandırsak da aslında İstanbul olan ligimize baktığımızda içim bir kez daha burkuldu.

Şampiyon adaylarımızın, büyük takımlarımızın oynadığı oyun ile dün akşamkinin aynı şey olduğuna inanmak gerçekten zor.

Sadece sahada değil, organizasyonda, yönetimde, profesyonellikte ve futbol anlayışında da aynı oyunu oynamıyoruz ne acı ki.

Barselona kadar başarılı bir takım olabilmenin o kadar kolay olmadığını biliyorum. Ama “başarılı bir takım” tadını hala damağımızda hissettiğimiz Galatasaray’ın Avrupa’da önüne geleni devirdiği günleri ya da Milli Takımımızın son dakikada gelen şans golleriyle değil de oyunuyla büyüdüğü günleri özlemiyorum desem yalan olur.

Elin oğlu hep ilerleme kaydederken bizim o günlerin bile gerisinde olmamızın bir anlamı var mı?