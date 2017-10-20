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    Vicdansızlığın fotoğrafı

    Hürriyet Haber
    20.10.2017 - 11:46 | Son Güncelleme:

    Sivas'ın Şarkışla ilçesinde sahibi tarafından çöplüğe terk edildiği düşünülen köpek hayvansever vatandaşlar tarafından bulundu. Açlıktan ölmek üzere olan köpek veterinere götürülerek tedavi altına alındı.

    İstanbul'dan Şarkışla'ya tatile gelen Tolga Erdem ilçe çöplüğünde bitkin ve zayıf halde ölmek üzere olan Kangal köpeğini gördü. İlçe merkezine giden Erdem, vicdanı rahat etmeyince tekrar çöplüğe giderek Şarkışla Belediyesinden yardım istedi. Çöplüğe gelen belediye ekipleri ölmek üzere olan köpeği alarak Sivas'taki bir veterinere getirdi. Yapılan tedavisinde uzun süre aç ve susuz kaldığı belirlenen köpeğe su ve yemek verildi. 8 yaşında olduğu belirlenen ve 20 kiloya kadar düşen Kangal köpeği temizlenerek tedaviye alındı.

    Vicdansızlığın fotoğrafı


    Köpeği ölmek üzereyken çöplükte bulan Tolga Erdem, "Sivas'a tatil için gelmiştim. Sarkışla'dan Sivas merkeze gelirken köpeği yaralı bir vaziyette Şarkışla çöplüğü denilen bölgede gördüm. Ben ilk gördüğümde köpeğin öldüğünü düşünmüştüm. Daha sonra biraz yiyecek ve su verdim. Sivas'a gelmem gerekiyordu Sivas'a geldim tekrar Şarkışla'ya dönüş yaptım. Eda arkadaşımla iletişim kurdum ve köpeği Sivas'a getirdik" dedi.

    Hayvanseverler temsilcisi Özge Çubukçu Yıldızlı ise "Sosyal medya aracılığıyla köpeğimizi gördük ve oldukça kötü durumdaydı. Hayvanseverler olarak tedavisini üstlendik. Gerekirse tedavisi için İstanbul'a göndereceğiz. Hayvan çok aç kalmış ve şu ana kadar görünmez hale gelmiş. Hiç kimse umursamamış ve her zaman olduğu gibi merhamet ölmüş" diye konuştu.

    Etiketler: köpek
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