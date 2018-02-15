‘Vicdan devrimi yapmalıyız’

Suriyeli yardım kuruluşları, AFAD ve Kızılay’ın işbirliğiyle düzenlenen 6. Vatan Kongresi’nin onur konuğu olan Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Yaklaşık 7 yıldır, kadınları evsizliğe, çocukları anne babasızlığa, insanları vatansız bırakmaya mecbur bırakan dünya düzeniyle karşı karşıyayız. Yerkürenin bir devrime ihtiyacı var. İnsanlığı düştüğü yerden kaldıracak bir vicdan devrimi yapmak durumundayız. Ülkemiz son derece önemli bir askeri operasyon yürütüyor. Zeytin Dalı’nın amacı bölgede güven ve istikrarın sağlanmasıdır. Zeytin Dalı’ndan sonra 500 bin kişinin Afrin’e dönmesi beklenmektedir.”