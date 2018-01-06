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    VGM Başbakanlık burs sonuçları açıklandı mı? Aylık burs miktarı ne kadar?

    Hürriyet Haber
    06.01.2018 - 15:00 | Son Güncelleme:

    VGM Başbakanlık burs sonuçları, öğrenciler ve veliler tarafından beklenmeye devam ediyor. Lisans eğitimi alan öğrencilere aylık 250 liralık bir destek verecek olan Vakıflar Genel Müdürlüğü, bu hakkı Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun burs başvurusundan faydalanmayan öğrencilere tanıyacak. Peki, VGM Başbakanlık burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler

    Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. KYK bursunda faydalanmayan öğrencilerin başvurup değerlendiriliği VGM başvuru sonuçları, vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları ne zaman erişime açılacak? İşte, öğrenci ve ailelerinin merakla beklediği sonuçlar hakkında bazı bilgiler

    BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    2017-2018 eğitim öğretim dönemine yönelik alınan burs başvuruları arasından ortaöğrenim ve yabancı uyruklu öğrencilerin gerçekleştirdiği müracaatlar neticelendi. Bu sonuçların ardından gözler üniversite öğrencilerinin burs sonuçlarına çevrildi. VGM Başbakanlık burs sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

    BURSTAN KİMLER FAYDALANAMAMAKTADIR?

    Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin “Burs Verilmeyecek Öğrenciler” başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;
    a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,
    b) Yabancı uyruklu öğrencilere,
    c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,
    ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,
    d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,
    e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere
    f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez. Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;
    (Değişik:RG-11/1/2016-29590) Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye’ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %5’i kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir. Yabancı uyruklu öğrenci burslarının başvuruları her sene 15 Eylül – 30 Ekim tarihleri arasında internet üzerinden yapılır.

    BURS MİKTARI NE KADAR OLACAK?

    2017‐2018 eğitim döneminde ortaöğrenim öğrencilerine aylık 60,00 TL, yükseköğrenim  öğrencilerine aylık 250,00 TL burs verilecektir. 

    Yükseköğrenim öğrencilerine, burs almaya devam ettikleri eğitim dönemlerinde Ekim ‐ Mayıs  ayları arasında 8 ay süre ile yükseköğrenim bursu verilir. 

    Ortaöğrenim öğrencilerine, burs almaya devam ettikleri eğitim dönemlerinde Ekim ‐ Haziran ayları arasında 9 ay süre ile ortaöğrenim bursu verilir. 

    Etiketler: vgm burs sonuçları
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