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    VGM Başbakanlık burs başvuru sonuçları açıklandı mı?

    Hürriyet Haber
    03.01.2018 - 11:12 | Son Güncelleme:

    Başbakanlık burs başvuru sonuçları öğrencilerin odak noktası olmaya devam ediyor. Eğitim öğretim döneminin ilk yarı yılının tamamlanmasına çok kısa bir süre kala birçok öğrencinin beklediği Başbakanlık VGM burs sonuçları, sorgulanan konular arasında yer alıyor. Peki, VGM Başbakanlık burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylı bilgiler

    Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuru sonuçları araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Dönem başında gerçekleştirdiklerini başvuruların ardından sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlenen öğrenciler, Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları bilgisine odaklandı. İşte, Başbakanlık burs başvuru sonuçları hakkında detaylı bilgiler

    BAŞBAKANLIK BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    2017-2018 eğitim öğretim dönemine yönelik alınan burs başvuruları arasından ortaöğrenim ve yabancı uyruklu öğrencilerin gerçekleştirdiği müracaatlar neticelendi. Bu sonuçların ardından gözler üniversite öğrencilerinin burs sonuçlarına çevrildi. VGM Başbakanlık burs sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

    BURSTAN KİMLER FAYDALANAMAMAKTADIR?

    Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin “Burs Verilmeyecek Öğrenciler” başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;
    a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,
    b) Yabancı uyruklu öğrencilere,
    c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,
    ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,
    d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,
    e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere
    f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez. Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;
    (Değişik:RG-11/1/2016-29590) Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye’ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %5’i kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir. Yabancı uyruklu öğrenci burslarının başvuruları her sene 15 Eylül – 30 Ekim tarihleri arasında internet üzerinden yapılır.

    BURS MİKTARI NE KADAR OLACAK?

    2017‐2018 eğitim döneminde ortaöğrenim öğrencilerine aylık 60,00 TL, yükseköğrenim  öğrencilerine aylık 250,00 TL burs verilecektir. 

    Yükseköğrenim öğrencilerine, burs almaya devam ettikleri eğitim dönemlerinde Ekim ‐ Mayıs  ayları arasında 8 ay süre ile yükseköğrenim bursu verilir. 

    Ortaöğrenim öğrencilerine, burs almaya devam ettikleri eğitim dönemlerinde Ekim ‐ Haziran ayları arasında 9 ay süre ile ortaöğrenim bursu verilir. 

    Etiketler: vgm sonuçları , vgm burs başvurusu
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