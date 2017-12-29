Vezirköprü semaveri tescillendi

Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, belediye meclis üyeleri ve semaver üreten esnaf ile makamında düzenlediği basın toplantısında, coğrafi işaret alınan Vezirköprü semaveri ile ilgili açıklamada bulundu.



Belediye Başkanlığının, Türk Patent ve Marka Kurumuna, Vezirköprü semaveri için coğrafi işaret alınması amacıyla müracaat ettiğini anlatan Edis, kurumun da bir süre önce müracaatlarını olumlu sonuçlandırdığını söyledi.

Bölgede birkaç farklı semaver üretildiği ancak Vezirköprü'ye has yassı semaverin üretiminin sadece ilçede gerçekleştirildiğini dile getiren Edis, "Semaver üreten esnaf ile yaptığımız görüşmelerde 'Semaveri kalıcı kılalım' dedik. Vezirköprü semaverini geliştirmek ve üretimini artırmak için mutabakata vardık. Semavere yerel yönetim olarak her zaman destek vereceğiz." dedi.



İlçede üç işletme tarafından el işçiliği ile semaver üretildiğini, 8 işletmede de satış yapıldığını dile getiren Edis, şunları kaydetti:

"2018 yılında belediye olarak semaver üren esnafa yer tahsisi yaparak ortak kullanım atölyesi kuracağız ve fabrikasyon üretime geçeceğiz. Vezirköprü semaverinde kalaylı sac malzemesi kullanılıyor. Fabrikasyon üretiminde ise daha dayanıklı olması için çelik malzeme kullanılacak. Fabrikasyon üretime geçildiğinde ayda bin adet üretim yapılması planlanıyor."