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    Veysel Eroğlu kimdir?

    Hürriyet Haber
    19.07.2017 - 16:13 | Son Güncelleme: 05.09.2017 - 14:03

    Yeni Bakanlar Kurulu'nda yer alacak isimlerin açıklanması ile birlikte Sağlık Bakanı olan isim Veysel Eroğlu'nun özgeçmişi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Sağlık Bakanı olan, Veysel Eroğlu kimdir?

    Veysel EROĞLU, 18 Ağustos 1948'de Afyonkarahisar Şuhut'ta doğdu. Baba adı İbrahim, anne adı Emine'dir.

    Öğretim Üyesi; İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü bitirdi. Doçent ve profesör oldu. Hollanda?da araştırmalar yaptı.

    İTÜ İnşaat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Çevre Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı; İSKİ Genel Müdürlüğü, İSTAÇ, KİPTAŞ, BİMTAŞ, HAMİDİYE, İSFALT AŞ, İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ'de Yönetim Kurulu Başkanlığı; İGDAŞ, BEDAŞ, AYEDAŞ, TEMSAN'da Yönetim Kurulu Üyeliği ve DSİ Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Su Vakfı kurucusu ve Mütevelli Heyeti Üyesi olup, Dünya Su Konseyi guvernörüdür. 45'i yabancı dilde olmak üzere 350'nin üzerinde ilmi makale, tebliğ ve mesleki teknik raporları ile kitapları yayınlandı.

    23 ve 24. Dönemde Afyonkarahisar Milletvekili seçildi. 60. Hükümette Çevre ve Orman Bakanlığı; 61, 62 ve 63. Hükümette Orman ve Su İşleri Bakanlığı yaptı. İngilizce bilen Eroğlu, evli ve 4 çocuk babasıdır.

    Etiketler: veysel eroğlu , sağlık bakanı , yeni kabine , bakanlar kurulu
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