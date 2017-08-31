Vestel'den yerli Siri geliyor

Almanya'nın Berlin şehrinde düzenlenen Avrupa'nın en büyük teknoloji fuarında konuşan Vestel CEO'su Turan Erdoğan, sesli asistan platformu için Ar-Ge

içerisinde çalışmaya başladıklarını belirterek, "Türkçe destekli olacak. Kullanıcıların söylediklerini algılayacak ve Türkçe olarak yanıt verecek" dedi.

Ayrıca Erdoğan, ABD'li e-ticaret şirketi Amazon ile yaptıkları işbirliklerine değinerek, "Şu anda iki farklı alanda işbirliğimiz bulunuyor. Bunlardan biri Amazon Dash. Vestel'in akıllı çamaşır makinelerinde deterjan bittiğinde sipariş otomatik olarak verilecek. Bu akıllı hizmet ilk aşamada Amazon'un yer aldığı İngiltere ve Almanya'da olacak" dedi. Amazon ile yaptıkları diğer işbirliğine değinen Erdoğan, Amazon'un sesli asistanı Alexa ile Vestel markalı TV modellerinin de sesli olarak kontrol edilebileceğini sözlerine ekledi.