Vestel'den Daewoo'ya teklif

Vestel Beyaz Eşya, Güney Koreli beyaz eşya üreticisi Dongbu Daewoo'nun tamamının satın alınması için bağlayıcı teklif verdi.

BusinessHT'nin haberine göre Vestel Beyaz Eşya'nın ana hissedarı Vestel Elektronik'in KAP'a yaptığı açıklamaya göre, Dongbu Daewoo'yu hangi şirketin alacağına satıcılar ile teklif verenler arasındaki pazarlık sonunda karar verilecek.

Vestel Elektronik Ekim ayında Güney Koreli beyaz eşya firması Dongbu Daewoo Electronics Corporation'ın paylarının tamamının satın alınmasına yönelik ön teklif verdiğini duyurmuştu.