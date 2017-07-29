Vestel Venus Z10 satışa çıktı! İşte özellikleri

Vestel'den yapılan açıklamaya göre şirketin Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) tanıttığı Venus Z10, bin 499 liradan satışa çıktı.

Z10, Android 7.1.1 Nougat işletim sistemi, 1920x1080 ekran çözünürlüğü, 8 megapiksel ön kamera, OIS destekli 13 megapiksel arka kamera, 3050 mAh kapasitesinde batarya, 4GB RAM, Quick Charge 3.0 hızlı şarj ve parmak izi okuyucu gibi özelliklere sahip.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, güçlerini yerli üretimden alan bir marka olarak Türkiye'nin ilk yerli telefonunu bundan üç yıl önce tüketicilerle buluşturduklarını anımsattı.



Tüm dünyada önemli bir paya sahip olan cep telefonu pazarına girişlerinden bu yana sürekli çalıştıklarını ve kendilerini geliştirdiklerini aktaran Erdoğan, geçen yıl içinde elde ettikleri yüzde 7'lik pazar payı ile bugün Türkiye'nin en çok satan üç telefonundan biri olduklarını dile getirdi.



Erdoğan, şimdi ise yeni telefonları Venus Z10 ile çıtayı daha da yukarıya çıkardıklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Bugüne kadarki en iyi Venus olan Z10, gerek özellikleri gerekse tasarımı ile kendi kulvarında iddialı bir ürün. Yüksek fiyatlı yabancı markalı telefonlarda kullanılan son sürüm işletim sistemine sahip Venus Z10 ile tüketicilerimiz üstün teknolojik özelliklerdeki çok şık bir telefonun keyfini uygun fiyata sürecekler. Z10 bu özellikleri ile yüksek fiyatlı yabancı markalara meydan okuyacak."



Hareketli anlar için net çekim özelliği



Bugüne kadarki en iyi Venus olan Z10, gelişmiş 8MP ön kamera ve 13MP dual true tone flaşlı (çift tonlu flaş teknolojisi) arka kameranın yanı sıra PDAF, OIS ve EIS teknolojileri ile hareketli objelere hızlı odaklanıp, el titremelerini algılayarak çok daha net çekim yapmayı kolaylaştırıyor.

Vestel Venus Z10'daki ekran teknolojisi renklerin daha parlak ve daha canlı görünmesini sağlıyor. Z10, geniş renk gamı ve yüksek renk kontrastı ile gerçeğe daha yakın bir görüntü sunuyor.



Venus Z10'daki 8 çekirdekli 64 Bit Qualcomm işlemci, yüksek performans gerektiren birçok uygulamanın başarıyla çalıştırılabilmesini sağlıyor. Venus Z10 tamamıyla metal gövdesi ve diamond cut elmas kesim tasarımı, 2.5D cam teknolojisi ve parmak izi okuyucu özelliği ile şıklığı ve ergonomiyi bir araya getiriyor.



Venus Z10 alanlar; BluTV uygulamasını 3 ay ücretsiz kullanma hakkına sahip olurken, istediği zaman, istediği yerden, dizi, film ve canlı yayın izleme imkanına ulaşıyor.



Filbox Hemen uygulaması ile kullanıcılar, binlerce film, dizi, belgesel, çocuk, spor ve müzik içeriğine telefon, tablet ve akıllı televizyonlarından ulaşabiliyor. Venus Z10 kullanıcılarına, 3 ay Filbox Hemen aboneliği ücretsiz sunuluyor. Deneme süresi boyunca 12 aylık Filbox Hemen abonelik alımları ise Venus Z10 kullanıcılarına 89 lira yerine 69 liraya veriliyor.



Uzman diyetisyenlerin desteğiyle hazırlanan sağlıklı yaşam platformu Diyetkolik.com, kişiye özel diyet ile egzersiz programları sunuyor. Venus Z10 kullanıcıları, Diyetkolik Standart Paketi'ne de ilk 3 ay boyunca ücretsiz abone oluyor.



English Ninjas ile istenilen zaman istenilen yerden Anadili İngilizce olan uzman öğretmenlerden online eğitim alınabiliyor. Venus Z10 kullanıcıları için English Ninjas ilk 30 dakikası hediye, 30 dakika sonrası ise yüzde 15 indirimli oluyor.



Tek tuşla su sipariş imkanı sağlayan BiSU ise Venus Z10 kullanıcılarına kredi kartı ile yapılacak su alışverişlerinde altı ay boyunca yüzde 10 indirim uygulayacak.