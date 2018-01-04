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Vestel ve P&G yaptı: Tek tuşla deterjan siparişi

Hürriyet Haber
04.01.2018 - 13:03 | Son Güncelleme:

Vestel ve P&G, çamaşır makineleri için ‘tek tuşla deterjan siparişi’ veren ‘Kolay Gelsin’ teknolojisini Türkiye’de hayata geçiriyor. Makine, üzerine eklenecek dijital butona basıldığında, mobil uygulama üzerinden deterjan siparişini otomatik olarak verecek. Projenin ikinci aşaması ise otomatik dozaj sistemli Vestel çamaşır makineleri üzerine olacak. Deterjan seviyesi belli bir sınırın altına indiğinde deterjan siparişini kendi verecek olan makineler 2018’in ilk çeyreğinde piyasaya sunulacak.

Vestel, otomatik deterjan siparişi veren çamaşır makinesi ile ülkemizde akıllı ev konseptinin gelişimi için yeni bir adım attı. P&G işbirliğiyle Vestel çamaşır makinelerine entegre edilecek deterjan butonu, mobil uygulama üzerinden deterjan siparişini otomatik olarak verecek. 2018’in ilk çeyreğinde hayata geçecek proje ile birlikte, eve deterjan taşıma derdi bitecek. 

2018 yılında 10 kilogram kapasiteli çamaşır makinesi satın alan tüketicilere dijital deterjan sipariş butonu ‘Kolay Gelsin’, Vestel ve Ariel iş birliği ile sunulacak olup, butonun kurulumu Vestel yetkili servisleri tarafından yapılacak. Eş zamanlı olarak tüketicinin akıllı telefonuna yüklenecek uygulama ile tüketicinin adres, kredi kartı bilgileri ve deterjan seçeneği sisteme girilecek. Evdeki deterjan azaldığında, kullanıcı makine üzerindeki butona basarak, siparişini otomatik olarak verecek. Vestel bu projede P&G’nin çamaşır deterjanı pazarı lider markası Ariel ile ilerleyecek. 

2018’in ikinci çeyreğinde projenin ikinci aşaması hayata geçecek. Otomatik dozaj sistemli çamaşır makineleri, deterjan seviyesi belli bir sınırın altına indiğinde kendi deterjan siparişini verip ürünün eve teslim edilmesini sağlayacak. 

 

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