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    Vestel Beyaz Eşya'dan Daewoo için teklif

    Hürriyet Haber
    22.12.2017 - 17:12 | Son Güncelleme:

    Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ, Güney Koreli beyaz eşya firması Dongbu Daewoo Electronics Corporation'ın paylarının tamamının satın alınması için bağlayıcı teklif verdi.

    Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "27 Ekim'deki özel durum açıklamamıza istinaden büyüyen pazarlara açılma stratejimiz kapsamında, şirketimizin yüzde 94,62 hissedarı olduğu Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ, Güney Koreli beyaz eşya firması Dongbu Daewoo Electronics Corporation'ın paylarının tamamının satın alınması için bugün bağlayıcı teklif vermiş olup, bundan sonraki süreçte satıcılar ile potansiyel alıcılar arasında pazarlık görüşmeleri gerçekleştirilecektir." ifadeleri kullanıldı.

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