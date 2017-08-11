Vertu telefonlar açık artırmaya düştü!

Mart ayında Cem Uzan’ın kardeşi Hakan Uzan tarafından satın alınan dünyanın en pahalı telefon üreticilerinden Vertu için son dönemlerin sıkıntılığı geçtiğini, teknolojiye ilgi duyanlarımız kolaylıkla hatırlayacaktır. Yaklaşık bir ay öncesinde İngiltere‘deki üretim tesisinin kapatılacağına dair ilk bilgilerinin basına yansımasıyla gündeme gelen Vertu, bu adımını detayların çıktığı ay içerisinde gerçekleştirdi.



Tesisin kapatılmasının ardından markadan şimdi de, üretilen telefonların açık artırma usulüyle satışa çıkarıldı. Bid Spotter isimli site üzerinden satışa çıkarılan telefonlar arasında üzerinde 18 karat altın, titanyum ve paslanmaz çelik gibi detayları barındıran birbirinden değerli cihaz var.

Log.com.tr'nin haberine göre Vertu müzesinde sergilendiği söylenen ve toplam sayısı 105 olan telefonların üretim tarihiyse 2002’den başlayıp 2015’e kadar değişiklik gösteriyor. İçerisinde kullanıma hazır versiyonların yanı sıra hiç üretime geçmemiş ve bir eşi daha bulunmayan konsept modelleri de barındıran modellerde Ferrari’nin de imzasının olduğu sınırlı üretimleri de görmek mümkün.