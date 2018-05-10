Véronique ile gerçek “beyaz sabun kokusu” evinizde!

Eviniz tertemiz koksun
O her yerde aradığınız beyaz sabun, yani Marsilya sabunu kokusu İspanya’dan Véronique ile geliyor. Evinizin her köşesi Véronique ile tertemiz kokuyor.
Lüks otellerin, restoranların ve doktorların da tercihi
Temizlik ile özdeşleştirilen Marsilya sabunu kokulu ürünler hem çok hesaplı hem de hijyen standartları yüksek olan işletmelerin ve hatta tekne sahiplerinin de adeta kurtarıcısı.
Farklı ihtiyaçlara profesyonel ve butik koku çözümleri
Koklamaya doyamayacağınız çubuklu kokular; dolaplarınızın uzun süre mis gibi kokmasını sağlayan üstelik arabanızda da kullanabileceğiniz askılı koku keseleri; perdelere, halılara veya kıyafetlerinize ya da arabanıza sinmiş kötü kokuları yok eden tekstil kokuları; ütü kokuları ve koku makineleri için harika esanslar...
Hepsi www.clubveronique.com'da sizi bekliyor!
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