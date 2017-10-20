Verizon'un üçüncü çeyrek geliri arttı

Verizon'dan yapılan açıklamada, bu yılın üçüncü çeyreğindeki gelirin yüzde 2,5 artışla 31,72 milyar dolara yükseldiği belirtildi. Şirket, geçen yılın temmuz-eylül döneminde 30,94 milyar dolar gelir elde etmişti.

Açıklamada, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 3,62 milyar dolar net kar yakalayan Verizon'un bu yılın aynı döneminde net karının değişmediği kaydedildi.

Şirketin hisse başına karının da geçen yılın üçüncü çeyreğinden bu yana değişmeyerek 0,89 dolar olduğu bilgisine yer verildi.

Verizon'un üçüncü çeyrek gelirinde yıldan yıla artış görülmesinin ardından firmanın hisse değeri bugün New York borsasında yükseliş gösterdi.

Dünü 48,64 dolardan tamamlayan Verizon hisseleri, bugün 51,18 dolara kadar tırmanarak yüzde 5,2 prim yaptı.

Üçüncü çeyrekte müşteri sayısı arttı

Açıklamada, ayrıca, Verizon'ıu bu yılın üçüncü çeyreğinde müşteri sayısında da artış olduğu belirtildi. Şirket, bu yılın temmuz-eylül döneminde 742 bin yeni aboneye ulaştı. Verizon, geçen yılın aynı döneminde 525 bin aboneye sahipti. Böylece, firmanın toplam abone sayısı 30 Eylül itibarıyla 115 milyon 274 bin oldu.

Uzmanlar, abone sayısındaki artışla ilgili olarak, firmanın bu yılın nisan-haziran döneminden itibaren abonelerine "sınırsız konuşma, mesajlaşma ve internet hizmeti" sağladığına işaret etti.