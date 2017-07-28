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    Verizon ikinci Ã§eyrek bilanÃ§osunu aÃ§Ä±kladÄ±

    HÃ¼rriyet Haber
    28 Temmuz 2017 - 08:06Son GÃ¼ncelleme : 28 Temmuz 2017 - 08:06

    ABD'nin en bÃ¼yÃ¼k cep telefonu operatÃ¶rÃ¼ ve internet saÄŸlayÄ±cÄ±sÄ± Verizon, bu yÄ±lÄ±n ikinci Ã§eyreÄŸine dair bilanÃ§osunu aÃ§Ä±kladÄ±.

    Verizon'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, geÃ§en yÄ±lÄ±n ikinci Ã§eyreÄŸinde 30,53 milyar dolar gelir elde eden ÅŸirketin bu yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶neminde gelirinin 30,55 milyar dolara yÃ¼kseldiÄŸi belirtildi. Â  Â  Â 
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    AÃ§Ä±klamada, geÃ§en senenin nisan-haziran dÃ¶neminde 702 milyon dolar net kar yakalayan Verizon'Ä±n bu senenin aynÄ± dÃ¶neminde net karÄ±nÄ±n da 4,36 milyar dolara ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. Â  Â  Â 
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    Åžirketin hisse baÅŸÄ±na karÄ±nÄ±n da geÃ§en yÄ±lÄ±n ikinci Ã§eyreÄŸinde 0,17 dolardan bu senenin aynÄ± dÃ¶neminde 1,07 dolara yÃ¼kseldiÄŸi bildirildi. Â  Â  Â 
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    Verizon'Ä±n net karÄ±ndaki artÄ±ÅŸla beraber firmanÄ±n hisse baÅŸÄ±na deÄŸeri bugÃ¼n New York borsasÄ±nda yÃ¼zde 7,7 prim yaparken 47,81 dolardan gÃ¼nÃ¼ tamamladÄ±. Â  Â  Â 

    Ä°kinci Ã§eyrekte mÃ¼ÅŸteri sayÄ±sÄ± arttÄ± Â  Â  Â 
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    AÃ§Ä±klamada, ayrÄ±ca, Verizon'Ä±n bu yÄ±lÄ±n ikinci Ã§eyreÄŸinde mÃ¼ÅŸteri sayÄ±sÄ±nda da artÄ±ÅŸ olduÄŸu belirtildi. Â  Â  Â 
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    Buna gÃ¶re, ÅŸirket, bu senenin nisan-haziran dÃ¶neminde 614 bin yeni abone aldÄ±. Â  Â  Â 
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    Verizon, bu yÄ±lÄ±n ocak-mart dÃ¶neminde 307 bin abone kaybetmiÅŸti. Â  Â  Â 
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    Uzmanlar, abone sayÄ±sÄ±ndaki artÄ±ÅŸla ilgili olarak, 2011'den bu yana ÅŸirketin ilk defa abonelerine "sÄ±nÄ±rsÄ±z konuÅŸma, mesajlaÅŸma ve internet hizmeti" saÄŸladÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret etti. Â  Â  Â 
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    Verizon'Ä±n internet ÅŸirketi Yahoo'yu 4,48 milyar dolar satÄ±n almasÄ± geÃ§en ay tamamlanmÄ±ÅŸtÄ±. Â  Â  Â 

    Etiketler: verizon , operatÃ¶r , abd
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