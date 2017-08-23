Verizon, Ericsson ve Qualcomm'dan rekor bağlantı hız

Qualcomm, Verizon ve Ericsson Gigabit hız sınırını aştı. Şirketler, bir Ericsson laboratuvar denemesi sırasında Category 18 LTE hızını ilk defa destekleyen modem olan Qualcomm SnapdragonTM X20 LTE Modem ile ticari silikon ve ağ altyapısı üzerinden 1,07 Gbps indirme hızına ulaşarak endüstride bir başka ilke imza attı. Ulaşılan hızlar şirketlerin halihazırda devam eden LTE teknolojisine geçiş stratejilerinin bir parçasını oluşturuyor.



1,07 Gbps hıza ulaşılması Verizon'ın Lisans Destekli Gigabit LTE Erişimi hakkında yaptığı son açıklamasını da destekliyor. 1,07 Gbps hıza sadece üç adet 20 MHz FDD (Ayrı iletim ve kabul frekansları kullanan Frequency Division Duplex) spektrum taşıyıcısı ile ulaşılırken ağlar ve cihazlar için de yeni spektral etkinlik seviyelerine erişilebilecek. Yeni etkinlikler sayesinde Gibabit'in üst düzey deneyimi, daha fazla müşteriye ulaştırılıp en yeni kablosuz bağlantı inovasyonlarına da öncülük edilecek.



Şirketler 1,07 Gbps'lik endüstri için dönüm noktası sayılabilecek başarıya en yüksek veri oranlarını yüzde 20 artıran ve ortalama hızları artıracak bir geliştirme ile kapasitede 12 adet eş zamanlı LTE kaynağını kullanarak ulaştı. Ericsson'ın Radio System ve LTE yazılımları Snapdragon X20 LTE modem kullanan bir mobil test cihazıyla birlikte çalışıp yüksek hız miktarlarına ulaşılmasını sağladı.



Laboratuvarda 1,07 Gbps hıza aşağıdaki lisanslı bant kombinasyonları ile ulaşıldı.



3 adet FDD spektrumu dağıtan hücresel taşıyıcılı 12 LTE kaynağı



Veri hızlarını optimize etmek için hücre kulelerinde ve tüketici cihazlarında kullanılan çoklu antenli 4x4 taşıyıcı başı MIMO (çoklu giriş, çoklu çıkış)



Her iletimde daha büyük veri miktarları aktaran ve veri hızını görülür şekilde artıran, tüketici cihazlarına ve şebekelere büyük miktarlardaki bilgi değişimi imkânı veren taşıyıcı başı 256 QAM



Verizon Wireless, Ağ Bağlantısı Baş Yöneticisi Nicola Palmer, “Teknolojinin liderlerinden biri olan Verizon, müşterileri için inovasyona yön vermeye devam ediyor. Bugün ulaştığımız başarı ile Verizon'ın müşterileri için yine en gelişmiş teknolojileri gerçek hayatta kullanmaya başladığını gördük. Müşterilerimizin yarın duyacakları ihtiyaçları karşılamak için hep ileriye bakıyoruz.” dedi.



Ericsson İşletme Alanları Ağ Bağlantıları Fredrik Jejdling ise “Ericsson endüstride son kullanıcı deneyimini geliştirecek çalışmalara imza atıyor ve en yeni işlevleri ve ilerlemeleri LTE ile daha geniş bir etkinlik alanı yaratmak için geliştiriyor. 5G'ye giden yolda büyük bir adım olan 1,07 Gbps'lik hıza, Verizon ve Qualcomm Technologies ile çalışarak ticari bir yonga seti üzerinde ulaşmak gurur verici.” dedi.



Qualcomm Technologies, Inc., Başkanı Mike Finley son gelişmeleri “Qualcomm Technologies uzun yıllardır Gigabit LTE teknolojisinin en ön sıralarında yer alıp endüstriye yön verdi. Verizon ve Ericsson ile ortak çalışmamız Gigabit hız sınırını Snapdragon X20 LTE modem ile aşmamızı sağladı. 5G'ye uzanan yolda bir dönüm noktası olan bu gelişme daha iyi ortalama hızların bütün kullanıcılara ulaşıp yeni ve heyecan verici müşteri deneyimlerinin oluşmasına imkan verecektir.” şeklinde yorumladı.