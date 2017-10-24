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    'Verin hain Gülen'i alın telefonunuzu'

    Umut ERDEM/ANKARA
    24.10.2017 - 22:49 | Son Güncelleme:

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında ABD’nin tutuklu konsolosluk çalışanının telefonunu istemesine değinerek Bahçeli, “Madem telefon bu kadar değerlidir, o zaman verin hain Gülen’i alın telefonunuzu. Kontörünüz biterse yüksünmeden, milletvekili maaşımdan fedakârlık yaparak ben size göndereceğim” dedi. Bahçeli, özetle şunları söyledi:

    “Bu ülkenin başkonsolosluğunda çalışan şahsa ait cep telefonu yeni bir kriz çıkarmıştır. Pensilvanya’daki teröristbaşını iadeye yanaşmayan, onca delile rağmen 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsüne tam olarak inanmayan ABD, telefon isteyerek şaka mı yapmış, yoksa kafa mı bulmuştur? Darbecileri Türkiye’ye vermeyen ABD, kala kala telefona mı kalmış, gözü telefona mı takılmıştır? Madem telefon bu kadar değerlidir, o zaman verin hain Gülen’i alın telefonunuzu, üstelik tepe tepe kullanın, sabahlara kadar IŞİD’den FETÖ’ye, PKK’dan YPG’ye kadar önünüze gelen terör örgütüyle konuşun, özlem giderin. Kontörünüz biterse yüksünmeden, milletvekili maaşımdan fedakârlık yaparak, kişisel harcamalarımdan kısarak, söz veriyorum ben size göndereceğim. Yok, telefonu alamazsınız, hükümet buna aldırış etmezse, hemen yaka silkmeyin, yine sözüm söz olsun, yeni bir telefon alıp kargoya vereceğim ve Rakka’ya göndereceğim. Nasılsa anında elinize geçer. ABD kararını vermelidir; dost muyuz, düşman mı?”

    Bahçeli isim vermeden, bir dönem tarih programı yapan ve “Keşke Yunanlar galip gelseydi” diyen Kadir Mısıroğlu’na tepki gösterdi. Bahçeli, “Son yıllarda bu zevatın sayısındaki artış da kaygı verici düzeydedir. Cumhuriyet’in ruhundan namertçe ödü patlayan köksüzler ya kalem tutan sefiller ya da kurşun atan alçaklar olarak karşımızdadır” dedi.

    Etiketler: MHP , Devlet Bahçeli , gazetehaberleri
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