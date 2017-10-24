“Bu ülkenin başkonsolosluğunda çalışan şahsa ait cep telefonu yeni bir kriz çıkarmıştır. Pensilvanya’daki teröristbaşını iadeye yanaşmayan, onca delile rağmen 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsüne tam olarak inanmayan ABD, telefon isteyerek şaka mı yapmış, yoksa kafa mı bulmuştur? Darbecileri Türkiye’ye vermeyen ABD, kala kala telefona mı kalmış, gözü telefona mı takılmıştır? Madem telefon bu kadar değerlidir, o zaman verin hain Gülen’i alın telefonunuzu, üstelik tepe tepe kullanın, sabahlara kadar IŞİD’den FETÖ’ye, PKK’dan YPG’ye kadar önünüze gelen terör örgütüyle konuşun, özlem giderin. Kontörünüz biterse yüksünmeden, milletvekili maaşımdan fedakârlık yaparak, kişisel harcamalarımdan kısarak, söz veriyorum ben size göndereceğim. Yok, telefonu alamazsınız, hükümet buna aldırış etmezse, hemen yaka silkmeyin, yine sözüm söz olsun, yeni bir telefon alıp kargoya vereceğim ve Rakka’ya göndereceğim. Nasılsa anında elinize geçer. ABD kararını vermelidir; dost muyuz, düşman mı?”



Bahçeli isim vermeden, bir dönem tarih programı yapan ve “Keşke Yunanlar galip gelseydi” diyen Kadir Mısıroğlu’na tepki gösterdi. Bahçeli, “Son yıllarda bu zevatın sayısındaki artış da kaygı verici düzeydedir. Cumhuriyet’in ruhundan namertçe ödü patlayan köksüzler ya kalem tutan sefiller ya da kurşun atan alçaklar olarak karşımızdadır” dedi.