Verimliliğin yolu araç takip sisteminden geçer!

Türkiye’de Makineler Arası İletişim teknolojisi denince en çok tercih edilen uygulamaların başında gelen “Araç Takip Sistemi” ile araçlara yerleştirilen bir SIM sayesinde, iş yeri sahipleri masabaşından taşıtlarının konumlarını diledikleri an takip edebiliyor.



Artık şletmeler sahadaki araçlarının kontrolünü anlık sağlayarak adres, lokasyon, hız, katedilen yol, sürüş zamanı ve rota benzeri bilgileri saniye saniye öğreniyor. Ayrıca sistemle sürücülere gerçek zamanlı trafik bilgisi sağlanarak araçların rotalarını yönlendirme ve uzaktan destek ile kilometre takibi yapabilme imkanı veriliyor. Giriş çıkış raporları sayesinde araçların trafikte kaybettiği vakit azalıyor, şirketlerin verimlilikleri zirve yapıyor.



Çeşitli acil durumlarda veya araç çalınması gibi risklerde ise sahadaki araçlara ait lokasyon bilgilerinin paylaşılabilmesi sayesinde sürücünün ve aracın güvenliği artıyor. Tabii tüm araçların tek merkez ve tek ekrandan kontrol edilebilme özelliğini, bununla birlikte etkin sürücü performansı takibini ve yönetim kolaylığını da unutmamak gerek.

Ve bunların hepsini Vodafone, Araç Takip Sistemi ile ayda sadece 27 TL’den başlayan fiyatlarla sunuyor.



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